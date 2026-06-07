На Украине рассказали о применении насилия в ВСУ

3% жалоб солдат ВСУ касаются применения насилия в войсках, однако больше всего с этой проблемой сталкиваются штурмовые части. Об этом в интервью изданию «Общественное» рассказала военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова.

По ее словам, около 3% жалоб солдат ВСУ касаются применения насилия, угроз использовать его или психологического давления, однако такой процент — это лишь «общая температура по палате».

«То, что это в принципе есть — очень плохо. Но это общая температура по палате, условно говоря, по всем силам обороны. У нас есть условная база данных, и если мы заходим на конкретное подразделение, то видим количество жалоб на насилие в этом подразделении и можем понимать, какая там ситуация. Если в среднем по силам обороны это 3%, то в одном из штурмовых полков это 16% общего количества жалоб», — отметила Решетилова.

По ее словам, проблема есть со штурмовыми полками, которые «становятся проблемой» с точки зрения нарушения прав военных. И примером насилия над солдатами были избиения военных на полигоне штурмового полка ВСУ «Скала», где за первые две недели службы не выжили пятеро солдат. Решетилова рассказала, что часто командиры штурмовых полков не признаются, что существует «системная проблема», объясняют это «межличностными конфликтами» и перегибами с дисциплиной.

«Если другие подразделения пытаются перебирать – этого берем, то нет — у штурмовых такого выбора нет. Они берут всех, и это в конечном счете приводит к очень многим конфликтным ситуациям», — объяснила она.

Также Решетилова подчеркнула, что когда речь идет о насилии и избиении, к ситуации должны присоединяться правоохранители.

Также в интервью омбудсмен рассказала, что около 7% солдат ВСУ были мобилизованы незаконно и имели право на отсрочку. Решетилова сообщила и о том, что в одном из штурмовых полков ВСУ было обнаружено около двух тысяч наркозависимых.

В конце мая газета New York Times писала, что около 200 тысяч украинских солдат самовольно оставили военную часть, а самой распространенной причиной из бегства было зачисление в «плохо организованную бригаду».

Ранее стало известно о больших потерях в рядах ВСУ в Харьковской области.