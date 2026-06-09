В Раде предложили сажать сотрудников ТЦК в тюрьму на долгие сроки

Депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу внес в парламент законопроект, в котором предлагается сажать сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в тюрьму на сроки до 12 лет за незаконное содержание людей. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на сайт верховной Рады.

Законопроект был зарегистрировал 8 июня. В нем предложено изменить уголовный кодекс Украины и усилить ответственность «за незаконное лишение свободы или насильственное похищение (исчезновение) человека при осуществлении мероприятий по оповещению и мобилизации».

Нардеп на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал, что на три-пять лет сотрудника ТЦК могут посадить за отказ признавать факт незаконного ареста, задержания или похищения человека. Пять-семь лет могут получить те, кто принудительно содержал гражданина при отсутствии законных оснований или больше положенного времени. А если преступление совершено против несовершеннолетнего или в отношении нескольких лиц (в сочетании с жестоким обращением), то виновника могут посадить на срок от 7 до 12 лет.

«Я убежден, что незаконные, преступные действия представителей государства должны быть сурово наказаны, в том числе во время так называемых оповещений, мобилизационных работ и так далее», — отметил он.

В мае украинские СМИ сообщили о том, что Минобороны страны собирается заменить ТЦК на офисы комплектования и офисы сопровождения. Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко также отметил, что работу ТЦК придется изменить, и насильственная мобилизация повернула «куда-то не туда».

В конце мая депутат Верховной рады Соломия Бобровская сообщила, что предстоящая реформа мобилизации на Украине ужесточит меры против разыскиваемых уклонистов.

Также в конце мая источник в российских силовых структурах рассказал, что большая часть получаемых сотрудниками ТЦК взяток идет в «черную кассу» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее стало известно число пытавшихся сбежать с Украины военнообязанных.