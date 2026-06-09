Экс-советник Зеленского рассказал о смене «куратора» Украины

Арестович: переговоры между Киевом и Москвой не прекращались с начала конфликта

Переговоры между Украиной и Россией не прекращались с вечера первого дня конфликта, однако сейчас у Киева изменился куратор, которым вместо США стала Европа. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов).

«Переговоры между Украиной и Россией не прекращались с вечера первого дня войны. Менялись площадки, посредники, состав делегаций, но сам переговорный процесс продолжался. Сейчас изменился куратор войны. Если раньше ключевую роль играли США, то сегодня эту функцию во многом взяли на себя три крупнейшие страны Западной Европы — Великобритания, Франция и Германия», — отметил он.

Арестович рассказал, что сейчас одними из главных внешних советников администрации президента Украины Владимира Зеленского остаются представители Великобритании, которые стараются не допустить восстановления России «как могущественной империи».

8 июня издание Politico сообщило, что европейские лидеры готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по Украине.

В июне лидеры Великобритании, Франции и Германии также опубликовали совместное заявление, в котором перечислили условия для урегулирования украинского конфликта, и первым среди них было названо полное прекращение огня. Кроме того, агентство Bloomberg написало, что Лондон, Париж и Берлин вместе с Киевом работают над организацией мирных переговоров с Россией.

4 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что ЕС не может быть посредником в переговорах из-за содействия Киеву.

Ранее Арестович сделал неутешительные выводы о сроках конфликта на Украине.