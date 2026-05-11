На Украине планируют упразднить ТЦК

Минобороны Украины хочет заменить ТЦК на офисы комплектования и сопровождения
Министерство обороны Украины собирается заменить территориальные центры комплектования (ТЦК, военные комиссариаты) на офисы комплектования и офисы сопровождения. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Ожидается, что офисы комплектования будут отвечать за учет, рекрутинг и оформление граждан на службу в армии. Офисам сопровождения поручат решать вопросы, связанные с выплатами и социальной поддержкой военнослужащих и членов их семей.

По информации журналистов, профильное ведомство также изучает возможность создания рекрутинговых точек в общественных местах и специальных хабов для проведения комиссий.

Решение о том, кто будет доставлять граждан в эти офисы и центры, пока не принято. В материале утверждается, что Минобороны Украины хотело бы делегировать эти обязанности правоохранителям. Однако в полиции не одобрили данную инициативу.

Концепцию полного отказа от ТЦК к текущему моменту до конца не проработали. В связи с этим сроки, в которые будет проведена реформа, еще не установлены.

10 мая украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец раскритиковал сотрудников ТЦК, которые во время мобилизационных мероприятий используют балаклавы и тем самым скрывают лица. Как отметил уполномоченный по правам человека, граждане должны понимать, кто просит их показать документы и в случае необходимости применяет к ним силу.

Ранее на Украине подросток пострадал во время мобилизации сотрудниками ТЦК его отца.

 
