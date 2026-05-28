Война США и Израиля против Ирана
Российские силовики заявили, что Зеленский присваивает большую часть взяток ТЦК

Большая часть средств, получаемых сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в виде взяток, направляется в «черную кассу» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.

«Большая часть денежных средств с коррупции тэцэкашников идет в «черную кассу» Зеленского», — сказал он.

По словам собеседника агентства, те сотрудники ТЦК, которые присваивают больше денег, чем предусмотрено в рамках коррупционных схем, привлекают внимание Службы безопасности Украины.

В мае депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк предложил дать украинцам, не желающим служить в армии, официальную возможность откупиться от мобилизации. По его словам, те, кто не хочет служить в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), дают крупные взятки, до $20 тысяч, и покупают нужные справки.

Нагорняк считает, что желающим получить официальную отсрочку от службы в ВСУ нужно предоставить возможность платить «в белую». Он добавил, что из полученных средств можно было бы формировать «мотивационный» фонд для тех, кто вступит в ВСУ через рекрутинговую кампанию.

Ранее на Украине сотрудника ТЦК задержали при получении взятки в $1500.

 
