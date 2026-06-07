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Армия

Подсчитано число пытавшихся сбежать с Украины военнообязанных

ТАСС: в первом квартале с Украины пытались сбежать почти 700 военнообязанных
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

За первые четыре месяца 2026 года на Украине зафиксировали 697 попыток незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу. Об этом свидетельствуют расчеты ТАСС, основанные на данных Национальной полиции страны.

В статистику вошли только те эпизоды, которые попали в поле зрения правоохранителей — обычно при задержании групп нарушителей или обнаружении их тел. По 315 случаям уже предъявлены обвинения, еще в 25 эпизодах подозреваемым удалось скрыться.

На Украине с февраля 2022 года началась всеобщая мобилизация, срок действия которой с тех пор неоднократно продлевали. Изначально призывали мужчин от 27 до 60 лет, но в 2024 году призывной возраст снизили до 25 лет и ужесточили закон.

Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова заявила, что около 7% солдат ВСУ были мобилизованы незаконно и имеют право на отсрочку. При этом сейчас в стране обсуждают ужесточение мер воздействия на уклонистов. По словам главы Нацгвардии Украины, демобилизация призванных в армию станет возможной через год после окончания конфликта.

Ранее жители Закарпатья переправляли уклонистов в Словакию за $26,5 тыс.

 
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