Подсчитано число пытавшихся сбежать с Украины военнообязанных

За первые четыре месяца 2026 года на Украине зафиксировали 697 попыток незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу. Об этом свидетельствуют расчеты ТАСС, основанные на данных Национальной полиции страны.

В статистику вошли только те эпизоды, которые попали в поле зрения правоохранителей — обычно при задержании групп нарушителей или обнаружении их тел. По 315 случаям уже предъявлены обвинения, еще в 25 эпизодах подозреваемым удалось скрыться.

На Украине с февраля 2022 года началась всеобщая мобилизация, срок действия которой с тех пор неоднократно продлевали. Изначально призывали мужчин от 27 до 60 лет, но в 2024 году призывной возраст снизили до 25 лет и ужесточили закон.

Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова заявила, что около 7% солдат ВСУ были мобилизованы незаконно и имеют право на отсрочку. При этом сейчас в стране обсуждают ужесточение мер воздействия на уклонистов. По словам главы Нацгвардии Украины, демобилизация призванных в армию станет возможной через год после окончания конфликта.

Ранее жители Закарпатья переправляли уклонистов в Словакию за $26,5 тыс.