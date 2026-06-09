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Политика

В Кремле ответили на вопрос о переговорах Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

Песков: США оперативно проинформируют Россию о разговоре с Зеленским
Reuters/Global Look Press

Переговорщики США оперативно проинформируют России о содержании переговров с президентом Украины Владимиром Зеленским, если там были какие-то новые моменты, требующие передачи Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Если там было что-то содержательное, какие-то новации, которые требуют передачи нам, то, конечно же, американские переговорщики сделают это весьма оперативно. Рабочие каналы диалога между ними и нами работают», — сказал представитель Кремля.

8 июня журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник сообщил, что Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Украинский президент подтвердил эту информацию. Он назвал беседу «очень позитивной» и выразил благодарность собеседникам за готовность максимально активно работать, чтобы «дать толчок дипломатии» для завершения военных действий на Украине.

Ранее стало известно о передаче еще одного письма Зеленского Путину через Абрамовича.

 
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