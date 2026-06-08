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Политика

Зеленский пообщался с представителями президента США

Axios: Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером. Об этом в своем X сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

«Президент Украины Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с представителями президента США Уиткоффом и Кушнером, по данным источника, обладающего информацией», — написал Равид.

До этого бывший заместитель государственного секретаря США и экс-советник по национальной безопасности Стивен Биган заявил, что подход Уиткоффа и Кушнера к переговорам по Украине «не основан на реальности».

Недавно Зеленский заявил, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Киев в течение двух недель. 1 июня глава офиса президента Украины Кирилл Буданов также сообщил о подготовке к визиту американской делегации в Киев.

В апреле украинский президент обвинил Уиткоффа и Кушнера в неуважении из-за отказа ехать в Киев. В мае замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что приглашение остается в силе.

Ранее в США назвали две причины тупика в переговорах по Украине.

 
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