В Кремле ответили на вопрос о возможной дате визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

Песков: точной даты визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет

Точной даты визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Россию пока нет, но в Кремле их будут рады видеть в любой момент. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время «посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе».

«Вместе с тем американские переговорщики продолжают контакты … и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами», – отметил Песков.

Он также добавил, что американская сторона пока еще не сообщила РФ содержание разговора Уиткоффа и Кушнера с лидером Украины Владимиром Зеленским, так как он состоялся недавно. При этом Песков предположил, что «если там было что-то содержательное, какие-то новации, которые требуют передачи нам», то американские переговорщики весьма оперативно сообщили об этом Москве.

Песков подчеркнул, что каналы диалога РФ с США по украинскому вопросу работают.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что никакого серьезного переговорного процесса между РФ, Украиной и США в данный момент не ведется. По его мнению, украинская сторона не готова идти ни на какие компромиссы, «для них война — это мать родная, особенно для верхушки».

Ранее Лавров заявил о тревоге из-за слов Рубио о поддержке Украины.