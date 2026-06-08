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Политика

Зеленский раскрыл содержание беседы с Уиткоффом и Кушнером

Зеленский сообщил Уиткоффу и Кушнеру о настроениях в Москве
Reuters/Global Look Press

Президент Владимир Зеленский подтвердил телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем лидера Джаредом Кушнером во время остановки в аэропорту Кишинева. Об этом украинский политик написал в Telegram-канале.

Зеленский назвал беседу «очень позитивной» и выразил благодарность собеседникам за готовность максимально активно работать, чтобы «дать толчок дипломатии» для завершения военных действий на Украине.

«Мы понимаем, как много внимания мир уделяет ситуации вокруг Ирана. Но наша общая цель — мир в Европе — стоит на повестке дня», — отметил президент Украины.

Зеленский добавил, что они обсудили перспективы урегулирования конфликта в контексте саммита G7 («Большой семерки»: США, Канады, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Японии). Кроме того, он проинформировал представителей США о настроениях в Москве.

До этого об этом телефонном разговоре сообщил журналист американского новостного издания Axios Барак Равид. А в начале месяца Зеленский допустил приезд Уиткоффа и Кушнера на Украину в течение двух недель.

Ранее в Кремле сообщили о закрытых контактах с Киевом.

 
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