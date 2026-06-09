Мирные переговоры по Украине пытаются сорвать те же самые СМИ, которые в 2016 году писали ложь о вмешательстве России в выборы американского президента. Об этом написала конгрессвумен Анна Паулина Луна в социальной сети Х.

«СМИ, пытающиеся сорвать мирные переговоры [американской] администрации с Россией и Украиной — это те же самые СМИ, которые продвигали ложь о том, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года. Игнорируйте их. Мирные переговоры живы, они процветают и принесут огромную пользу всем вовлеченным в них странам», — отметил он.

В другом посте Луна также написала, что каждый член конгресса США должен поддерживать мирное соглашение по Украине. К публикации конгрессвумен приложила результаты опроса, в котором 83% ее аудитории выступили за мирное соглашение по Украине, а 17% — против.

8 июня Луна подчеркнула, что США должны сделать ставку на переговоры по урегулированию конфликта, а не на перечу Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

8 июня журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивеном Кушнером и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Зеленский подтвердил эту информацию и поблагодарил посланников за готовность к активной работе для того, чтобы «дать толчок дипломатии».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские переговорщики оперативно проинформируют Россию о содержании переговоров с Зеленским.

Кроме того, в интервью газете The Guardian Зеленский заявил, что в Анкоридже Россия и США решили говорить об Украине без Украины, и это было ошибкой Вашингтона.

Ранее Зеленский назвал важные для переговоров с Россией месяцы.