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Политика

В США призвали к урегулированию конфликта на Украине вместо поставок Tomahawk

Конгрессвумен Луна: переговоры по конфликту на Украине важнее Tomahawk
Patrick Semansky/AP

США должны сделать ставку на переговоры об урегулировании военного конфликта на Украине, а не планах передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна в своем аккаунте социальной сети Х.

«Выступать за мирное соглашение и прекращение войны на Украине — это не «российская пропаганда». Тысячи и тысячи людей лишаются жизней. Это должно закончиться», — написала она.

До этого председатель комитета Совете Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что в случае если США решат отменить отправку дальнобойных ракет Tomahawk в Германию из-за страха перед реакцией России, то это будет веяние в правильном направлении. Сенатор напомнил, что президент России Владимир Путин на встрече с иностранными журналистами в рамках ПЭМФ назвал важные аспекты, которые должны быть услышаны на Западе, в том числе в США.

При этом по информации газеты Politico, Пентагон рассматривает возможность отмены поставок крылатых ракет Tomahawk Германии из-за вероятной реакции России. Американские официальные лица опасаются, что в случае поставок этих ракет российская сторона примет ответные меры. Кроме того, они обеспокоены сокращением запасов оружия страны на фоне войны США и Ирана, уверены в издании.

Ранее Украина попросила у США лицензию на производство ракет Patriot.

 
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