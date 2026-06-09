Зеленский назвал важные для переговоров с Россией месяцы

Зеленский: июнь и июль могут определить очень многое для саммита Украина-РФ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал важные для переговров Киева и Москвы месяцы. Об этом пишет «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«Сегодня очень важно подготовиться к тем переговорам и решениям, которые мы все ожидаем от саммитов на уровне Европейского союза, группы семи и НАТО. Июнь, июль в этом году могут определить очень многое», — сказал украинский лидер на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Таллине.

8 июня журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник сообщил, что Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Украинский президент подтвердил эту информацию. Он назвал беседу «очень позитивной» и выразил благодарность собеседникам за готовность максимально активно работать, чтобы «дать толчок дипломатии» для завершения военных действий на Украине.

Ранее стало известно о передаче еще одного письма Зеленского Путину через Абрамовича.