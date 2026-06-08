Каллас рассказала, что войдет в «мини-пакет» санкций против России

Глава евродипломатии Каллас: в мини-пакете санкций против РФ будет 80 позиций

В «мини-пакет» европейских санкций против России, который планируется утвердить 15 июня в Люксембурге, войдет более 80 фамилий и названий компаний. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, пишет «Европейская правда».

А именно в списке будут российские журналисты, компании, связанные с военно-промышленным комплексом, и лица, которых европейцы обвиняют в «нарушении прав человека».

«Мои службы предложили делам более 80 новых подсанкционных позиций. <…> Сегодняшний обмен мнениями между министрами еще раз продемонстрировал прочное единство в вопросе поддержки Украины, а также усиление давления на Россию», — заявила Каллас.

4 июня издание Politico сообщило, что внешнеполитическая служба ЕС добивается введения санкций против компаний из Китая, пяти — из Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), трех — из Турции и одной — из Азербайджана за работу с Россией.

В июне Каллас заявила, что ключевая часть 21-го пакета антироссийских санкций будет нацелена на то, чтобы сдержать резкий рост доходов Москвы от продажи нефти. 1 июня агентство Bloomberg писало, что 21-й пакет антироссийских санкций будет включать заморозку потолка цен на российскую нефть и меры против организаций, которые якобы используются Россией для обхода западных санкций.

В мае издание Politico сообщало, что 21-й пакет антироссийских санкций представят в конце июня-начале июля, и он коснется российских банков, военно-промышленных компаний, а также представителей Русской православной церкви, в том числе патриарха Кирилла.

8 июня спикер Еврокомиссии Паула Пиньо также заявила, что Еврокомиссия скоро завершит работу над 21-м пакетом санкций против России, после чего передаст его на утверждение в Совет ЕС.

Ранее в Совфеде заявили об исчерпании «санкционного потенциала» ЕС.