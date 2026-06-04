ЕС намерен ввести санкции против компаний из четырех стран за помощь России

Внешнеполитическая служба ЕС добивается введения санкций против четырех компаний из Китая, пяти — из Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), трех — из Турции и одной — из Азербайджана за работу с Россией. Об этом пишет Politico.

По словам официальных лиц, четыре китайские компании якобы оказывают помощь так называемому «теневому флоту» России, поставляют российской армии оружие и компоненты для создания ударных беспилотников.

«Этот шаг, вероятно, усугубит растущую напряженность между Брюсселем и Пекином, поскольку глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен стремится заручиться поддержкой столиц стран ЕС для масштабного ужесточения контроля за субсидируемым китайским импортом», — пишет СМИ.

Европейцы считают, что компании из ОАЭ, Турции и Азербайджана «содействуют российским морским перевозкам и продаже энергоносителей». Кроме того, предлагается ввести санкции против дочерних компаний «Лукойла», а также десятков частных лиц и фирм, которые поддерживают Москву.

Politico отмечает, что это решение войдет в состав «мини-пакета» санкций, который будет принят на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 15 июня. 21-й пакет европейцы примут позже, и он будет иметь «более широкий, секторальный подход».

СМИ пишет, что в ЕС до сих пор обсуждают содержание 21-го пакета санкций. И ключевое предложением в нем – зафиксировать верхний предел цен на закупку российской нефти. Группа скандинавских и балтийских стран также выступает за ужесточение санкций против российских энергетических компаний, в том числе «Лукойла», «Газпрома», «Новатэка» и «Роснефти». А некоторые страны считают, что ЕС должен разорвать все контракты с российской атомной промышленностью.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас рассказала, что ключевой целью 21-го пакета антироссийских санкций будет сдерживание резкого роста доходов Москвы от нефти. 1 июня агентство Bloomberg писало, что 21-й пакет санкций против России будет включать заморозку потолка цен на российскую нефть, а также меры против организаций, которые Москва использует для обхода западных санкций.

В мае издание Politico сообщало, что 21-пакет антироссийских санкций представят в конце июня-начале июля, и он может затронуть российские банки, военно-промышленные компании, а также представителей Русской православной церкви (РПЦ), в том числе патриарха Кирилла.

Ранее в Совфеде заявили об исчерпании «санкционного потенциала» ЕС.