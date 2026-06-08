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Политика

В Евросоюзе назвали срок завершения работы над новым пакетом санкций против России

Спикер Пиньо: Евросоюз завершит работу над 21-м пакетом санкций на этой неделе
Владимир Астапкович/РИА Новости

Еврокомиссия завершит работу над 21-м пакетом санкций против России на этой неделе, после чего передаст его на утверждение в Совет ЕС. Об этом заявила спикер Паула Пиньо, чьи слова приводит «Европейская правда».

«Да, 21-й пакет санкций против России будет готов на этой неделе», – заявила Пиньо.

Предложение с содержанием очередного пакета рестрикций Еврокомиссия передаст на утверждение в Совет ЕС, уточнила она.

1 июня агентство Bloomberg написало, что 21-й пакет антироссийских санкций предусматривает заморозку потолка цен на российскую нефть, а также меры против тех организаций, которые Москва якобы использует для обхода западные санкций. 2 июня издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что новые санкции ЕС могут затронуть нефтяные компании.

В апреле глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о намерении ЕС пересмотреть «красные линии» и активнее работать над 21-м пакетом антироссийских санкций.

Ранее в Совфеде заявили об исчерпании «санкционного потенциала» ЕС.

 
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