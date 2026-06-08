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Политика

Экс-премьер Польши Миллер раскритиковал «адвокатов бандеровщины»

Экс-премьер Польши Миллер упрекнул сторонников Бандеры в моральной слепоте
Валерий Мельников/РИА Новости

Сторонники главы Организации украинских националистов (ОУН, организация запрещена в России) Степана Бандеры в Польше критикуют предложение президента страны Кароля Навроцкого о лишении украинского президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Об этом в соцсети X написал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

По его словам, польские пропагандисты и сторонники Бандеры «получили новые директивы» и приводят в качестве примера экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, которому тоже был выдан орден Белого орла. Они говорят, что если отбирать награду у Зеленского, то надо лишить ее и Шредера. Однако, подчеркнул Миллер, разница между Зеленским и Шредером очевидна.

«Шредер никогда не называл ни одно подразделение Бундесвера «Героями айнзацгрупп», «Героями СС «Мертвая голова»» или «Героями СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер»». Он также не участвовал в государственной реабилитации подразделений, ответственных за военные преступления и геноцид. Тот, кто не видит разницы между Шредером и почитанием виновников геноцида, демонстрирует собственную моральную слепоту», — заявил он.

Миллер добавил, что если такие критики видят эту разницу, то делают вид, что ее не существует, и поэтому для них «защита Бандеры важнее элементарной порядочности».

Отношения Украины и Польши испортились после того, как Зеленский в конце мая присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) звание «героев УПА» (организация запрещена в России). Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла из-за этого поступка.

Премьер Польши Дональд Туск призвал Киев «решить проблему» с подразделением ВСУ, названным в честь «героев УПА» (организация запрещена в России). Также Туск призвал к диалогу Навроцкого и Зеленского.

Ранее Миллер возмутился приездом Буданова в Польшу.

 
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