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Политика

В Кремле оценили шанс на скорый старт переговоров с Киевом по призыву Зеленского

Песков: на фоне действий Киева трудно представить начало переговоров о мире
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

На фоне террористических действий Киева российские переговоры с ним сейчас трудно себе представить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил слова российского лидера Владимира Путина о «террористических, преступных, направленных против детей» действиях украинских властей.

По его словам, президент РФ подчеркнул, что с учетом этих поступков «в нынешних условиях... очень сложно себе представить, как сейчас можно договариваться с киевским режимом».

Украинский лидер Владимир Зеленский 4 июня опубликовал открытое письмо Путину, в котором призвал определить дату начала переговоров и организовать личную встречу. Президент РФ ответил на этот призыв публично в ходе выступления на ПМЭФ — он заявил, что не видит смысла в личной встрече до достижения договоренности о прекращения конфликта.

После этого стало известно, что еще одно послание Зеленский передавал Путину через российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Ранее в Госдуме оценили призыв Зеленского к переговорам.

 
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