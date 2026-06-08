Бывший президент Армении назвал заявление Пашиняна попыткой захвата власти

Глава предвыборного блока «Армения», бывший президент республики Роберт Кочарян назвал попыткой захвата власти заявление премьер-министра Никола Пашиняна о победе партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. Его слова приводит ТАСС.

«До подведения итогов выборов ваши заявления — это всего лишь шаги по давлению на ЦИК и узурпации власти», — сказал Кочарян.

До этого Пашинян объявил о победе своей партии «Гражданский договор» на выборах в парламент до официального оглашения результатов со стороны ЦИК.

В Армении проходят выборы в Национальное собрание. За места в парламенте борются 18 политических сил — 16 партий и два блока.

Антикоррупционный комитет сообщил о задержании предполагаемых участников схемы массового подкупа избирателей, МВД Армении — о проверке десятков сообщений о нарушениях. Оппозиционные партии, напротив, обвинили власти в препятствовании голосованию и ущемлении своих прав, заявив о фактах политических репрессий.

Ранее Карапетян заявил об арестах более 100 сторонников партии «Сильная Армения».