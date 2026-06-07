В «Сильной Армении» заявили, что люди в масках пытаются проникнуть в их офис

В офис партии «Сильная Армения» в Гюмри пытаются проникнуть люди в масках. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь партии Марианна Каграманян.
«Ситуацию в Гюмри уточняем. Там люди в масках проникают в офис. Адвокатов туда не пускают», — сказала она.
Подробностей происходящего нет.
7 июня в Армении проходят выборы в Национальное собрание. За места в парламенте борются 18 политических сил — 16 партий и два блока.
Выборы проходят на фоне масштабного геополитического выбора между Россией и Евросоюзом. Премьер-министр Никол Пашинян и его сторонники продвигают прозападный курс и обсуждают курс на начало процесса членства в ЕС, что вызывает экономическое и политическое давление со стороны Москвы.Оппозиция, включая пророссийские блоки (блок «Сильная Армения»), выступает за сохранение тесных традиционных связей с Россией и участие в ЕАЭС.
Возглавляющий «Сильную Армению» российский бизнесмен Самвел Карапетян заявил, что армянские силовики за последние два дня задержали около 100 сторонников оппозиционной партии.
Ранее в ереванском районе и его окрестностях в день выборов произошел блэкаут.