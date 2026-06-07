Самвел Карапетян сообщил о массовых задержаниях своих сторонников

Армянские силовики за последние два дня задержали около 100 сторонников оппозиционной партии «Сильная Армения». Об этом заявил руководитель партии, российский бизнесмен Самвел Карапетян, передает «Интерфакс».

«И вчера, и сегодня. Около 100 человек арестовали. Но ничего страшного», — сказал он журналистам после голосования на парламентских выборах.

Политик выразил уверенность в победе «Сильной Армении», после чего, по его словам, республика будет проводить сбалансированную международную политику и иметь хорошие отношения с Россией, США и Евросоюзом.

7 июня в Армении проходят выборы в Национальное собрание. За места в парламенте борются 18 политических сил — 16 партий и два блока.

Выборы проходят на фоне масштабного геополитического выбора между Россией и Евросоюзом. Премьер-министр Никол Пашинян и его сторонники продвигают прозападный курс и обсуждают курс на начало процесса членства в ЕС, что вызывает экономическое и политическое давление со стороны Москвы.Оппозиция, включая пророссийские блоки (блок «Сильная Армения»), выступает за сохранение тесных традиционных связей с Россией и участие в ЕАЭС.

Ранее в Совбезе осудили угрозы Армении ограничить права избирателей.