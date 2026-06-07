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Выборы в Армении — 2026
Политика

Самвел Карапетян сообщил о массовых задержаниях своих сторонников

Карапетян заявил об арестах более 100 сторонников партии «Сильная Армения»
Арам Нерсесян/РИА Новости

Армянские силовики за последние два дня задержали около 100 сторонников оппозиционной партии «Сильная Армения». Об этом заявил руководитель партии, российский бизнесмен Самвел Карапетян, передает «Интерфакс».

«И вчера, и сегодня. Около 100 человек арестовали. Но ничего страшного», — сказал он журналистам после голосования на парламентских выборах.

Политик выразил уверенность в победе «Сильной Армении», после чего, по его словам, республика будет проводить сбалансированную международную политику и иметь хорошие отношения с Россией, США и Евросоюзом.

7 июня в Армении проходят выборы в Национальное собрание. За места в парламенте борются 18 политических сил — 16 партий и два блока.

Выборы проходят на фоне масштабного геополитического выбора между Россией и Евросоюзом. Премьер-министр Никол Пашинян и его сторонники продвигают прозападный курс и обсуждают курс на начало процесса членства в ЕС, что вызывает экономическое и политическое давление со стороны Москвы.Оппозиция, включая пророссийские блоки (блок «Сильная Армения»), выступает за сохранение тесных традиционных связей с Россией и участие в ЕАЭС.

Ранее в Совбезе осудили угрозы Армении ограничить права избирателей.

 
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