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Выборы в Армении — 2026
Политика

Оппозиция сообщила о многочисленных нарушениях на парламентских выборах в Армении

Оппозиция обвинила власти Армении в нарушениях и репрессиях на выборах
Асатур Есаянц/РИА Новости

Представители армянской оппозиции заявили о многочисленных нарушениях в ходе парламентских выборов и обвинили власти в давлении на своих сторонников. Об этом пишет газета «Известия».

По словам члена партии «Сильная Армения», адвоката Арама Вардеваняна, в день голосования фиксируются как технические нарушения, так и более серьезные инциденты, а также случаи репрессивного давления.

«Есть и репрессии, и случаи нарушения электорального кодекса», — сказал он.

По его словам, выявлены расхождения в списках избирателей. В частности, на отдельных адресах, где фактически проживают несколько человек, в регистрационных списках числятся десятки граждан. Все подобные случаи документируются для последующего разбирательства, отметил Вардеванян.

С критикой действий властей выступил и бывший президент Армении Роберт Кочарян, кандидат в премьер-министры от блока «Армения». Он заявил, что государственные структуры используются для давления на оппозицию и изоляции ее активистов в период голосования.

«Они (власти — прим. ред.) подключили просто весь репрессивный механизм... Весь смысл стал просто изолировать оппозиционных активистов и дезорганизовать работу штабов», — сказал Кочарян.

Он назвал эти силовые меры «конвульсиями психически неуравновешенного, истеричного человека».

По данным местных СМИ, задержаны сторонники партий «Сильная Армения» и «Процветающая Армения».

7 июня в Армении проходят выборы в Национальное собрание. За места в парламенте борются 18 политических сил — 16 партий и два блока.

Выборы проходят на фоне масштабного геополитического выбора между Россией и Евросоюзом. Премьер-министр Никол Пашинян и его сторонники продвигают прозападный курс и обсуждают курс на начало процесса членства в ЕС. Оппозиция выступает за сохранение тесных традиционных связей с Россией и участие в ЕАЭС.

Ранее Карапетян заявил об арестах более 100 сторонников партии «Сильная Армения».

 
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