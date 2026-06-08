Пашинян объявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов

Пашинян объявил о победе своей партии «Гражданский договор» на выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе своей партии «Гражданский договор» на выборах в парламент, передает Sputnik Армения.

Агентство отмечает, что политик начал пресс-конференцию с чтения псалма. После заявления о победе «Гражданского договора» действующий премьер-министр сообщил, что партия единолично сформирует кабмин.

Когда журналисты поинтересовались, откуда у Пашиняна результаты, если Центризбирком пока не обработал даже четверть голосов с избирательных участков, политик сказал, что у «Гражданского договора» есть протоколы и собственные подсчеты. Кроме того, ее доверенные лица присутствовали на всех участках.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы, которые, по оценкам многих экспертов, могут определить геополитический курс страны на ближайшие несколько лет. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий.

Фаворитом считалась правящая партия «Гражданский договор», которую возглавляет Пашинян. Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна. «Газета.Ru» следила за происходящим в режиме онлайн.

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