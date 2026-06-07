В Армении начались парламентские выборы

В Армении открылись избирательные участки на выборах в парламент

В Армении начались выборы в Национальное собрание. Голосование стартовало в 8:00 по местному времени, а к работе приступили 2005 избирательных участков по всей стране.

За места в парламенте борются 18 политических сил — 16 партий и два блока.

Проходной барьер для партий составляет 4%. Для блоков, объединяющих до трех партий, он установлен на уровне 8%, а для объединений из четырех и более партий — 10%. Порог явки на выборах отсутствует.

По итогам голосования планируется избрать не менее 101 депутата Национального собрания. При этом армянское законодательство предусматривает квоты для представителей национальных меньшинств — русских, езидов, курдов и ассирийцев.

По данным Службы миграции и гражданства МВД Армении, право голоса имеют 2 485 851 человек.

Голосование организовано только на территории страны. Зарубежные избирательные участки законодательством Армении не предусмотрены.

Выборы проходят по пропорциональной системе, при которой депутатские мандаты распределяются между партиями в зависимости от количества полученных голосов.

Избирательный кодекс также гарантирует формирование стабильного парламентского большинства в размере 54%. Если по итогам голосования или после создания коалиции такое большинство сформировать не удастся, будет проведен второй тур. В этом случае победившая политическая сила получит дополнительное количество мандатов, необходимое для достижения порога в 54% мест в парламенте.

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