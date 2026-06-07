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Политика

Глава МИД Ирана высказался о замороженных активах республики

Гариб-Абади: иранские активы не являются военными трофеями США
Francisco Seco/AP

Иранские активы не являются военными трофеями Вашингтона или фондом выплат его союзникам. Об этом в соцсети X заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади.

По его словам, любая растрата, перемещение или передача передача иранского движимого имущества без одобрения правительства Ирана является международным нарушением, что повлечет за собой ответственность США, а также соразмерный ответ Исламской Республики.

Замминистра добавил, что американской стороне следует начать с себя и с Израиля, если Вашингтон действительно добивается выплаты компенсации за ущерб.

До этого президент США Дональд Трамп в интервью NBC высказался о разморозке активов Ирана и снятии с него санкций до заключения сделки.

Также СМИ узнали, что США намерены предоставить иранские активы союзникам в Персидском заливе. По словам источника, эти средства пойдут на восстановление этих государств и устранение ущерба, который Тегеран может причинить в дальнейшем.

Иранский кризис Трамп обсуждал весной и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее Трамп объяснил затянувшиеся переговоры с Ираном.

 
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