«Они сильные»: Трамп объяснил затянувшиеся переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News объяснил затянувшееся согласование сделки с иранской стороной тем, что власти республики «сильные и гордые».

«Они сильные, они гордые... Необходимо немного времени», — сказал американский лидер, комментируя причины затянувшихся переговоров.

Также во время своего выступления перед фермерами в штате Висконсин Трамп намекнул на возможное возобновление военных действий действий против Ирана. Он сказал, что ему «нужно возвращаться воевать с Ираном».

Накануне Трамп заявил, что основными частями соглашения с Ираном должны стать договоренности о безопасном судоходстве в Ормузском проливе и гарантии от Тегерана об отсутствии планов по созданию ядерного оружия.

В мае президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в совместном заявлении осудили военные удары США и Израиля по Ирану. Лидеры призвали стороны конфликта в ближайшее время сесть за стол переговоров, чтобы предотвратить расширение военных действий за пределы региона.

Ранее Рубио рассказал о трудностях в переговорах с Ираном.