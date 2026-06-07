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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Стали известны планы США на активы Ирана

ToI: США намерены передать активы Ирана союзникам в Персидском заливе
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

США предоставят иранские активы союзникам в Персидском заливе, пишет The Times of Israel (ToI) со ссылкой на источник.

По его словам, средства Исламской Республики пойдут на восстановление этих стран и ликвидации ущерба, который Тегеран может нанести в будущем. Глава минфина США Скотт Бессент уже поручил оценить, какой урон Иран нанес государствам в Персидском заливе.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент в обращении к нации объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в США обеспокоились «неадекватным» шпионажем Израиля за американскими чиновниками.

 
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