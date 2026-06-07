Трамп высказался о разморозке активов Ирана

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC высказался о разморозке активов Ирана и снятии с него санкций до заключения сделки.

На соответствующий вопрос американский политик ответил отрицательно. Однако он допустил, что разморозка активов Исламской Республики и отмена ограничений в ее отношении произойдут после заключения соглашения Вашингтона и Тегерана, если Иран проделает «хорошую работу».

До этого СМИ узнали, что США намерены предоставить иранские активы союзникам в Персидском заливе. По словам источника, эти средства пойдут на восстановление этих государств и устранение ущерба, который Тегеран может причинить в дальнейшем.

Иранский кризис Трамп обсуждал весной и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее Трамп объяснил затянувшиеся переговоры с Ираном.