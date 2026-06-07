Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

СМИ: визит Зеленского в Будапешт отложили

HVG: встречу Зеленского с Мадьяром не смогли согласовать и отложили
IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Будапешт отложили. Об этом сообщил венгерский портал HVG.

По его данным, запланированную на понедельник встречу Зеленского с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром не смогли согласовать и отложили.

До этого источники в европейских дипломатических кругах сообщали, что встреча политиков может способствовать снятию Будапештом вето на старт первых переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

4 июня Мадьяр сказал, что Венгрия после достижения соглашения с Украиной на уровне постпредов одобрила открытие первой части переговоров о вступлении республики в Евросоюз.

20 мая он заявил, что рассчитывает в июне провести встречу с Зеленским. Политик понадеялся на успешные переговоры по восстановлению прав закарпатских венгров, проживающих на Украине. Он вновь напомнил, что это необходимое условие для согласия Будапешта на евроинтеграцию Киева.

Ранее историк рассказала о курсе Венгрии после ухода Орбана.

 
Теперь вы знаете
Принцип «Один Китай». Как КНР и Тайвань должен был навсегда помирить «Консенсус 1992 года»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!