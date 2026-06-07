СМИ: визит Зеленского в Будапешт отложили

HVG: встречу Зеленского с Мадьяром не смогли согласовать и отложили

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Будапешт отложили. Об этом сообщил венгерский портал HVG.

По его данным, запланированную на понедельник встречу Зеленского с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром не смогли согласовать и отложили.

До этого источники в европейских дипломатических кругах сообщали, что встреча политиков может способствовать снятию Будапештом вето на старт первых переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

4 июня Мадьяр сказал, что Венгрия после достижения соглашения с Украиной на уровне постпредов одобрила открытие первой части переговоров о вступлении республики в Евросоюз.

20 мая он заявил, что рассчитывает в июне провести встречу с Зеленским. Политик понадеялся на успешные переговоры по восстановлению прав закарпатских венгров, проживающих на Украине. Он вновь напомнил, что это необходимое условие для согласия Будапешта на евроинтеграцию Киева.

Ранее историк рассказала о курсе Венгрии после ухода Орбана.