Историк рассказала о курсе Венгрии после ухода Орбана

Надежды Украины на изменение политики Венгрии после ухода премьер-министра страны Виктора Орбана не оправдались. Об этом в соцсети X написала украинский историк Марта Гавришко.

«Украинцы надеялись избавиться от Орбана, но в итоге получили гораздо большую головную боль. <…> Судя по всему, Владимир Зеленский теперь полон решимости поссориться со всеми без исключения соседями», — считает она.

До этого новый премьер-министр Венгрии Мадьяр заявил, что рассчитывает в июне провести встречу с Зеленским. Политик понадеялся на успешные переговоры по восстановлению прав закарпатских венгров, проживающих на Украине. Он вновь напомнил, что это необходимое условие для согласия Будапешта на евроинтеграцию Киева.

По итогам состоявшихся 12 апреля выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Главными соперниками были нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По результатам голосования «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте.

Ранее в Кремле отметили готовность нового премьера Венгрии к диалогу с Россией.