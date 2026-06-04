Венгрия одобрила первую часть переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

Венгрия после достижения соглашения с Украиной на уровне постпредов одобрила открытие первой части переговоров о вступлении Киева в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в ходе пресс-конференции с ирландским коллегой Михолом Мартином, передает РИА Новости.

«Украинская сторона в установленные сроки внесет необходимые изменения в законодательство, и наши венгерские соотечественники, живущие на Украине в Закарпатье, наконец-то получат обратно свои основные права. В этой связи мы смогли на уровне послов одобрить открытие ЕС первого кластера переговоров в отношении Украины», — уточнил политик.

Однако Мадьяр отметил: «открыть главу переговоров — это совсем не то, что закрыть». По словам премьера, Киеву придется доказать, что он выполнил свои обещания.

Политик счел прорывом завершение переговоров с Украиной на техническом уровне. При этом он подчеркнул, что ранее закарпатские венгры «многие годы были лишены прав в отношении языка, образования, культуры и политики».

4 июня газета Washington Post написала, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил против желания украинского лидера Владимира Зеленского добиться ускоренного принятия Украины в Евросоюз. Отмечается, что позиция Будапешта не изменилась даже после смены власти в стране.

Ранее Венгрия запретила импорт сельхозпродукции из Украины.