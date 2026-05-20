Мадьяр понадеялся на встречу с Зеленским

Премьер Венгрии Мадьяр захотел встретиться с Зеленским в июне
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что рассчитывает провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне. Об этом сообщает Reuters.

Издание приводит слова Мадьяра о том, что соответствующая встреча может состояться на западе Украины.

Премьер Венгрии понадеялся на успешные переговоры по восстановлению прав закарпатских венгров, проживающих на Украине. Он вновь напомнил, что это необходимое условие для согласия Будапешта на евроинтеграцию Киева.

Накануне Зеленский заявил, что у Украины и Венгрии есть реальные шансы наладить отношения, а министерства иностранных дел стран уже готовятся к двусторонним консультациям.

При этом 18 мая Петер Мадьяр заявил, что выполнение Киевом 11 требований Будапешта по восстановлению прав венгров Закарпатья является обязательным условием для одобрения Венгрией начала процесса приема Украины в Евросоюз.

Ранее Мадьяр отменил принятое из-за конфликта на Украине решение Орбана.

 
