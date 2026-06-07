Экспорт российской нефти рекордно вырос в мае

Экспорт российской нефти в мае составил в среднем 3,46 млн баррелей в сутки, что является самым большим показателем с 2022 года. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что Москва активно наращивает поставки нефти на мировой рынок.

«Объем поставок нефти из Москвы с начала года составляет 3,46 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 120 тысяч баррелей в сутки больше, чем в 2025 году, и превышает среднегодовые показатели за каждый год с момента ввода российских войск на Украину в феврале 2022 года», — пишет СМИ.

Согласно собранным Bloomberg данным о движении танкеров, средний объем поставок сырой нефти за четыре недели до 31 мая составил 3,64 миллиона баррелей в сутки. С учетом роста мировых цен на нефть из-за войны в Иране и фактического закрытия Ормузского пролива, стоимость поставок в последние недели превысила показатели, которые наблюдались в конце февраля 2022 года.

«За последние четыре недели ежедневные поставки российской нефти примерно на 300 тысяч баррелей превысили показатели первого квартала, и объем нефти, находящейся в море, продолжает расти, достигнув 124 миллионов баррелей, что примерно на 25% больше, чем минимум в середине апреля», — отмечает Bloomberg.

При этом данные отслеживания танкеров показывают, что почти вся упомянутая нефть находится в пути, а не простаивает в море.

6 июня главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что средняя стоимость нефти по итогам 2026 года может составить $95 за баррель, если немедленно будет открыт Ормузский пролив. Также Сечин назвал Россию гарантом мировой энергобезопасности и отметил, что ее нельзя исключить из глобальных цепочек поставок.

В мае Bloomberg писал, что цена российской нефти марки Urals достигла максимального уровня с октября 2023 года.

2 июня госсекретарь США Марко Рубио отметил, что США хотели бы как можно скорее прекратить продление лицензии на поставки российской нефти.

Ранее Путин заявил о снижении зависимости России от нефтегазовых доходов.