В «Роснефти» спрогнозировали среднюю цену нефти в 2026 году

Сечин: средняя цена барреля нефти по итогам года может составить $95

Средняя стоимость цена нефти по итогам 2026 года может составить $95 за баррель, если немедленно будет открыт Ормузский пролив, заявил в рамках ПМЭФ-2026 секретарь президентской комиссии по ТЭК, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Примерно полгода надо будет для того, чтобы восстановить, скажем так, положительную динамику. И тогда через год мы будем наблюдать примерно $80-85», — сказал он.

Глава «Роснефти» отметил, что санкционное давление в отношении российских энергоресурсов сильно влияет на котировки.

«Если к текущим ограничениям добавится 7 млн баррелей в сутки экспорта российской нефти, то тогда, скорее всего, прав господин Танака (бывший глава Международного энергетического агентства, допустивший в ходе панели рост котировок до $170 за баррель вследствие нехватки предложения): к уровню $150-160 добавится еще $100», — сказал Сечин.

Он добавил, что никто не сможет помешать России поставлять стратегическим партнерам «трубную» нефть.

«Вряд ли их замысел будет реализован так, как они хотели бы, а повышенный уровень цены компенсирует недопоставку санкционных объемов», — заключил Сечин.