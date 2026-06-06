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Бизнес

В «Роснефти» назвали Россию гарантом мировой энергобезопасности

Сечин: Россия обладает крупнейшими в мире запасами нефти и газа
Shutterstock

Россия сейчас выступает гарантом мировой энергетической безопасности, ее невозможно исключить из глобальных цепочек поставок. Об этом заявил на Энергетической панели ПМЭФ ответственный секретарь комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По его словам, Россия обладает крупнейшими в мире запасами нефти и газа — около 60 млрд тонн нефтяного эквивалента, что составляет 14% глобальных запасов.

По запасам угля, как рассказал Сечин, Россия входит в первую пятерку стран в мире.

Глава «Роснефти» также подчеркнул, что Россию невозможно исключить из глобальных цепочек поставок.

Сечин также отметил, что экономическое партнерство России с КНР и Индией является гарантом стабильных поставок нефти в эти страны даже на фоне текущей ситуации в глобальной нефтяной отрасли.

По мнению Сечина, поставки отечественной нефти приносят партнерам России значительный экономический эффект.

«С апреля 2022 года его совокупная величина для КНР и Индии превысила 40 млрд долларов», — сообщил Сечин.

 
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