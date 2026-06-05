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Бизнес

Путин заявил о снижении зависимости России от нефтегазовых доходов

Путин: зависимость РФ от нефтегазовых доходов существенно снизилась

Зависимость РФ от нефтегазовых доходов существенно снизилась за последние годы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.

«Зависимость российской экономики, российского бюджета от нефтегазовых доходов существенно в последние годы... естественным путем снизилась», — отметил глава государства.

По словам Путина, раньше за счет нефтегаза формировалось примерно 50% доходов федерального бюджета, а сейчас только 20%.

Рост цен на нефть отражается на бюджете, это идет «в плюс», но важнее стабильность рынков, подчеркнул российский лидер.

«Мы не только за счет нефти и газа существуем... Но и за счет развития экономики в целом. Если мировые цены на нефть слишком высоки, это отражается на той части экономики России, которая представлена сектором реального производства. Вот в чем все дело», — уточнил президент.

26 мая официальный представитель центрального оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» иранской армии Эбрагим Зольфагари пригрозил нефтью по $200 за баррель после американской атаки.

Он подчеркнул: пока Соединенные Штаты продолжают свои «военные авантюры» на Ближнем Востоке и вблизи Ирана, о соглашении не может быть и речи.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее немецкий политик призвал Мерца договориться с Путиным о поставках нефти.

 
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