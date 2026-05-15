Цена российской нефти достигла максимума за три года из-за иранского конфликта

Цена российской нефти марки Urals достигла максимального уровня с октября 2023 года на фоне ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в мае Минфин РФ будет рассчитывать налоги для нефтяных компаний, исходя из средней стоимости Urals на уровне 94,87 доллара за баррель при курсе 76,938 рубля за доллар. Как следует из данных налоговой службы, стоимость барреля приблизилась к 7300 рублям. Это на 18% выше показателей прошлого месяца и почти на 60% превышает уровень 2025 года.

В материале отмечается, что рост нефтяных доходов уже позволил российским властям возобновить пополнение резервного фонда и сохранить финансирование части неприоритетных расходов.

При этом эффект от подорожания нефти частично сдерживается укреплением рубля. По оценке агентства, российская валюта усилилась из-за высоких процентных ставков, сокращения импорта и увеличения продаж иностранной валюты экспортерами на фоне роста мировых цен на сырье.

В мае бывший вице-президент США Камала Харрис заявила, что Россия стала главным победителем в конфликте США и Ирана. По ее словам, из-за ситуации на Ближнем Востоке РФ может продавать свою нефть и укреплять свой бюджет. Кроме того, благодаря действиям Белого дома те ресурсы, которые США направляют на Ближний Восток, — артиллерия, боеприпасы, средства ПВО — теперь перенаправляются в другой регион, то есть Украина в результате оказывается одной из пострадавших сторон в этом конфликте, подчеркнула Харрис.

Ранее Лавров заявил о попытке США выдавить российские компании с мировых рынков нефти.