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Политика

Путин высказался по поводу применения БПЛА по мирным гражданам

Путин назвал применение БПЛА по гражданским гуманитарным преступлением
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал использование беспилотных летательных аппаратов против гражданского населения как гуманитарное преступление. Это заявление он сделал во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если появляются наиболее опасные, особенно для гражданского населения, средства ведения вооруженной борьбы, то международное сообщество, конечно, должно задуматься над тем, как ограничить его применение, и прежде всего в отношении гражданских лиц. Это вообще недопустимо. Я полагаю, что это гуманитарное преступление», — отметил Путин в ходе своего выступления.

Кроме того, он добавил, что атаки украинских беспилотников на российские регионы наносят экономический ущерб, однако крупный бизнес продолжает ориентироваться на долгосрочные перспективы.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее Путин заявил о преимуществе России по дронам на некоторых участках фронта.

 
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