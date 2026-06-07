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Политика

Экс-соратница Зеленского раскритиковала восхваление нацистов на Украине

Мендель: Зеленский боится прекращения конфликта на Украине
Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Перезахоронение пособников нацистов на Украине и присвоение подразделению ВСУ звания «героев УПА» (организация запрещена в России) стали очередным провалившимся «пиар-ходом» президента страны Владимира Зеленского. Об этом в соцсети X написала бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

По ее словам, поступки Зеленского добавили неприятный осадок к «неоднозначному и противоречивому» имиджу руководства Украины и не сыграли «абсолютно никакой положительной роли» в электоральных предпочтениях граждан. Мендель выразила уверенность, что для Зеленского ультрарадикальные организации Украины и «конкретные имена» пособников нацистов «практически ничего не значат». Она считает, что «кто-то прибежал к Зеленскому с идеями», которые были «проданы» как «блестящие пиар-ходы», которые якобы получат общественное одобрение.

Однако на самом деле, отметила Мендель, только на Западной Украине есть некоторые националистические группы, которые восхваляют деятельность пособников нацистов. И эти группы никогда не станут решающей силой для Зеленского на выборах, уверена она. Поэтому украинский президент своими действиями добился только конфликта с Польшей, отметила бывший пресс-секретарь

«У Зеленского почти не осталось советников, которые сегодня действительно способны разработать политическую стратегию, направленную на объединение общества, которое никогда по сути не носило националистического характера (именно поэтому он получил 73% голосов в 2019 году). Вот почему он боится прекращения войны — ему нечего предложить взамен. Война и страх остаются единственными инструментами, которые он все еще может эффективно использовать, чтобы удержаться у власти», — подчеркнула Мендель.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ звание «героев УПА» (организация запрещена в России), то есть «Украинской повстанческой армии», которая организовывала расправы над евреями, русскими, поляками и представителями других национальностей. После этого шага президент Польши Кароль Навроцкий предложил отобрать у Зеленского орден Белого Орла.

Также 25 мая на Национальном военном мемориальном кладбище Украины торжественно перезахоронили второго главу Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Андрея Мельника, который активно сотрудничал с нацистами. МИД Израиля выступил с осуждением церемонии.

Президент России Владимир Путин также сказал, что дед Зеленского, воевавший за Красную армию, перевернулся бы в гробу, узнав о поступках Зеленского.

Ранее украинский историк признала проблему с нацистами в стране.

 
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