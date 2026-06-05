Путин: дед Зеленского перевернулся бы в гробу, узнав о перезахоронениях нацистов

Дед президента Украины Владимира Зеленского, воевавший в годы Великой Отечественной войны за Красную армию, перевернулся бы в гробу, узнав, что его потомок инициирует перезахоронения нацистов на Украине с воинскими почестями. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«С салютом перезахоронили как героев Украины... И кто это делает? Действующий глава киевского режима — еврей по национальности. Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся», — сказал глава государства.

По словам Путина, Запад постарался «стыдливо не замечать» происходящее на Украине. Только две страны — Польша и Израиль — «вяло отреагировали», добавил он.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в рамках ПМЭФ-2026 описала спор между Польшей и Украиной по вопросу прославления украинских националистов как «жабагадюкинг». Она также прокомментировала изменение риторики польской стороны после решения Зеленского присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины наименование «Имени героев УПА» (организация запрещена в России).

Представитель МИД выразила недоумение тем, что в Варшаве не замечали символику, литературу и названия подразделений, связанных с украинскими националистическими формированиями, которые впоследствии вошли в состав ВСУ.

Ранее в Госдуме раскрыли, как «вылечить» Украину от неонацизма.