Прошла встреча Путина с полпредом в СЗФО Руденей

Песков: Путин встретился с полпредом в СЗФО Руденей

Российский лидер Владимир Путин встретился с полпредом в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей, стороны обсудили вопросы развития территории. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Сегодня Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей — полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе», — сказал он.

Как уточнил представитель Кремля, Путин и Руденя обсуждали развитие федерального округа в более широком контексте.

13 мая Путин встретился с назначенными врио глав Белгородской и Брянской областей Александром Шуваевым и Егором Ковальчуком.

В этот день президент России назначил выпускника «школы губернаторов» Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности главы Брянской области. Экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию.

Аналогичное назначение глава государства сделал тогда же в отношении Александра Шуваева — он стал врио губернатора Белгородской области. Бывший глава региона Вячеслав Гладков принял решение об уходе по собственному желанию.

Ранее Путин встретился с губернатором Краснодарского края Кондратьевым.