Путин провел встречи с новыми главами двух регионов

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с назначенными врио глав Белгородской и Брянской областей Александром Шуваевым и Егором Ковальчуком. Об этом сообщает пресс-служба.

«В Кремле прошла рабочая встреча президента с Александром Шуваевым», — говорится в сообщении.

В среду, 13 мая Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности главы Брянской области. Экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию.

Аналогичное назначение глава государства сделал в этот же день в отношении Александра Шуваева — он стал врио губернатора Белгородской области. Бывший глава региона Вячеслав Гладков принял решение об уходе по собственному желанию.

В начале апреля этого года оперштаб Белгородской области назвал слухами информацию о возможном уходе Гладкова с поста. В это же время газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ, писала, что власти рассматривают вопрос о возможной замене губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Один из собеседников «Ведомостей» предположил, что причиной возможной отставки могут быть проблемы со здоровьем. С учетом планового характера выборов в регионе, процесс назначения преемника, по его мнению, не должен затянуться.

Ранее сообщалось, что правоохранители расследуют ряд дел, в которых фигурирует бывший глава Курской области.

 
