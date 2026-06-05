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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Путин рассказал, кто должен заниматься переговорами с Украиной

Путин: заниматься переговорами с Киевом должны специально обученные специалисты
Александр Кряжев/РИА Новости

Заниматься переговорами с Украиной должны специально обученные специалисты из профильных ведомств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.

«Этим должны заниматься серьезные, специально обученные люди министерства иностранных дел, министерства обороны, других служб. Так, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле», — уточнил российский лидер.

По словам главы государства, России нужны договоренности на длительную историческую перспективу, а не краткосрочная остановка конфликта.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва не нуждается в соглашениях, подобных Минским.

«Мы всю ночь Минские соглашения формулировали, потом нам было заявлено, что это была пустая история, направленная на то, чтобы Киев выиграл время. Ну зачем нам такие соглашения?» — сказал президент.

Незадолго до этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин высказал мнение, что письмо украинского лидера Владимира Зеленского, адресованное Путину, вызывает сомнения в плане урегулирования конфликта.

Российский лидер 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления Путина была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что Песков «с утра подсунул» ему письмо Зеленского.

 
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