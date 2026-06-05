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Политика

Пушилин назвал «пиар-акцией» письмо Зеленского Путину

Глава ДНР Пушилин: Зеленский вряд ли нацелен на урегулирование конфликта
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Письмо украинского лидера Владимира Зеленского, адресованное президенту России Владимиру Путину, вызывает сомнения в плане урегулирования конфликта. Такое мнение в интервью RT высказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его мнению, если бы Киев действительно хотел скорейшего мира, он бы следовал алгоритмам, которые давно были озвучены российским руководством.

«Как пиар-акция, она, наверное, неплохо выглядит, но в плане урегулирования конфликта у меня вызывает очень серьезные сомнения», — сказал Пушилин.

Письмо появилось накануне на сайте президента Украины. В нем Зеленский обратился к Путину с просьбой определить дату личной встречи. Он отметил, что сделать это надо «честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны».

5 июня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путину уже доложили о письме его украинского коллеги.

По мнению посла по особым поручениям МИД России Константина Долгова, в письме ничего нового для России нет, а сам текст «хамский».

Ранее эксперт допустил, что Зеленский действительно призывает Россию к переговорам.

 
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