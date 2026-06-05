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Политика

Путин заявил, что Песков «с утра подсунул» ему письмо Зеленского

Путин заявил, что бегло посмотрел письмо Зеленского

Президент России Владимир Путин утром 5 июня бегло посмотрел письмо своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом российский лидер рассказал в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Мне вчера еще пресс-секретарь господин [Дмитрий] Песков показал это письмо, но у нас была рабочая встреча — ужин с президентом Узбекистана. Честно говоря, не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул я ее посмотрел. Бегло, но тем не менее», — сказал глава государства.

Накануне на сайте президента Украины опубликовали открытое письмо Зеленского, в котором он обратился к Путину с просьбой определить дату личной встречи. В качестве предполагаемых мест Зеленский выделил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира, которые «традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира».

Украинский лидер отметил, что сделать это надо «честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны».

По мнению посла по особым поручениям МИД России Константина Долгова, в письме ничего нового для России нет, а сам текст «хамский».

Ранее Пушилин назвал «пиар-акцией» письмо Зеленского Путину.

 
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