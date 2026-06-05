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Выступление Путина на ПМЭФ

Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ — онлайн-трансляция
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума, 5 июня 2026 года
Сергей Бобылев/РИА Новости

Владимир Путин 5 июня выступит на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента будет посвящена экономике, однако затронет он и политические вопросы. Также не исключено, что Путин даст оценку открытому письму президента Украины Владимира Зеленского. Российский лидер участвует в пленарной сессии форума ежегодно. В 2025-м мероприятие продлилось около четырех часов: на нем президент назвал конфликт на Украине «трагедией, происходящей по вине Запада», и сравнил «новый миропорядок» с восходом солнца. «Газета.Ru» ведет трансляцию.

Трансляция
Автообновление
16:44

Доля рубля в экспортных операциях России составляет 65%, раскрыл президент.

16:43

Происходящее в мировой экономике грозит западным странам новым всплеском инфляции, предупредил Владимир Путин.

16:42

В основе использования санкций — недобросовестная конкурентная борьба, сказал президент РФ.

16:41

Санкциями западные страны «выключили» механизмы ВТО, подорвали доверие к ним, заявил Владимир Путин. Воровство российских резервов необратимо повлияло на международную торговлю, подчеркнул он.

16:37

За 25 лет доля БРИКС в международной торговле удвоилась. В 2025 году на блок пришлось около четверти мирового товарооборота.

16:36

Сегодня международная торговля становится более эффективной. Сокращается число посредников, расчеты производятся в национальных валютах, открываются новые транспортные коридоры.

16:36

Фокус глобальной торговли и финансовой системы уже смещается и тенденция будет продолжаться, — Владимир Путин.

16:34

Около половины мирового роста ВВП обеспечили страны БРИКС, раскрыл Владимир Путин. Сейчас доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет 40%.

16:33

Новые центры роста хотят сами определять траекторию развития, отметил президент РФ.

16:33

Меняется структура роста — в пользу стран Глобального Юга, — Владимир Путин.

16:32

Давление на Россию сохраняется, но у страны появились новые колоссальные возможности. Чтобы воспользоваться ими, Москва стремится действовать быстро и прагматично.

16:31

Старая парадигма использовалась в качестве инструмента давления и недобросовестной конкуренции, отметил президент РФ.

«Это была специально созданная система зависимости или выкачивания ресурсов», — отметил он.

16:30

Мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Это не переход от одной фазы цикла к другой, — происходит изменение парадигмы глобального развития, заявил Владимир Путин.

16:29

Россия готова к диалогу со всеми, кто заинтересован в равноправном сотрудничестве, — Владимир Путин.

16:26

❗️ Владимир Путин начал выступление на планерном заседании ПМЭФ-2026.

16:18

Планерное заседание ПМЭФ-2026 началось. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Танзании Самия Сулуху Хассан, заместитель председателя Китая Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз Бен Сальман Аль Сауд.

14:50

14:00

Тема письма президента Украины Владимира Зеленского будет фигурировать на пленарном заседании ПМЭФ с участием Владимира Путина, предположил Дмитрий Песков.

«Я уверен, сейчас предстоит все-таки пленарная сессия, и я с большой долей вероятности могу предположить, что эта тема будет так или иначе фигурировать», — сказал представитель Кремля.

Украинский лидер вечером 4 июня опубликовал открытое письмо к российскому коллеге с призывом к личным переговорам.

13:45

Кроме Путина, участие в пленарном заседании примут:

– президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,

– глава Танзании Самия Сулуху Хасан,

– заместитель председателя КНР Хань Чжэн,

– министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Каждый из них выступит с докладом, после чего состоится дискуссия. Модератором заседания станет журналистка India Today Гита Мохан.

13:30

Путин на пленарной сессии ПМЭФ расскажет о своем видении того, куда должна двигаться Россия, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее он также сообщал, что выступление будет посвящено в основном экономике, однако затронет и политические вопросы.

«Конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне», — пояснил Песков.

Сам глава государства, отвечая на вопрос о темах свой речи во время пресс-подхода в Казахстане, отказался раскрыть подробности.

«Давайте сейчас говорить об этом не будем, а то вы сами не приедете, вам все заранее будет ясно, неинтересно слушать», — сказал он.

13:15

Путин ежегодно выступает на ПМЭФ с большой речью и участвует в дискуссиях. В прошлом году пленарное заседание форума прошло 20 июня и продлилось около четырех часов, из них 55 минут заняло выступление президента.

В своей речи Путин тогда заявил о росте ВВП России, достижении исторического минимума безработицы и снижении уровня бедности до 7,2%. Он поставил задачу к 2030 году вывести РФ в топ-20 стран-лидеров по привлекательности ведения бизнеса, призвал «уходить от деления компаний на оборонно-промышленные и гражданские» и сделать массовым использование цифрового рубля.

В ходе дискуссий президент назвал конфликт на Украине «трагедией, происходящей по вине Запада».

«Я уже говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом. В этом смысле вся Украина — наша», — заявил он. А на вопрос о том, куда может дойти российская армия, ответил: «Там, где ступает нога русского солдата, — то наше».

При этом он подчеркнул, что Москва добивается не капитуляции Киева, а «признания реалий на земле», сообщил, что при вторжении в Курскую область ВСУ потеряли 76 тыс. человек, а также сравнил «новый миропорядок» с «восходом солнца, возникающим естественным образом».

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13:00

Сегодня президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Начало мероприятия запланировано на 15:00 мск.

 
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