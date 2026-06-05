Выступление Путина на ПМЭФ

13:30

Путин на пленарной сессии ПМЭФ расскажет о своем видении того, куда должна двигаться Россия, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее он также сообщал, что выступление будет посвящено в основном экономике, однако затронет и политические вопросы.

«Конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне», — пояснил Песков.

Сам глава государства, отвечая на вопрос о темах свой речи во время пресс-подхода в Казахстане, отказался раскрыть подробности.

«Давайте сейчас говорить об этом не будем, а то вы сами не приедете, вам все заранее будет ясно, неинтересно слушать», — сказал он.