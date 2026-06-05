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Политика

Ходорковского просят заочно приговорить к 14 годам колонии

Прокурор попросил заочно приговорить Ходорковского к 14 годам колонии
AP

Прокурор потребовал заочно приговорить бывшего главу нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) к 14 годам колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Утверждается, что прокурор попросил признать Ходорковского виновным по п. «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

В марте суд Москвы оштрафовал Ходорковского на 30 тыс. руб. за нарушение правил деятельности иноагента.

В ноябре прошлого года Росфинмониторинг внес Ходорковского в перечень террористов и экстремистов. До этого Мещанский суд Москвы обратил в доход государства лицей-интернат «Подмосковный», который был создан экс-главой ЮКОСа.

Ранее книгу Ходорковского признали экстремистской в России.

 
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