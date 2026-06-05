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Политика

Путин заявил, что Россия получила больше пространства для маневра

Путин: давление на РФ сохраняется, но у нее стало больше пространства для маневра
Кадр из прямой трансляции/ПМЭФ

Давление на Россию сохраняется, но у нее появилось больше пространства для маневра. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Россия оценивает наблюдающиеся глобальные проблемы не только как угрозу, но и как колоссальные возможности», — добавил он.

Страна осваивает более перспективные рынки. Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как большие возможности, отметил президент.

Он отметил, что для России важно действовать быстро и прагматично.

Глава государства также отметил, что Россия всегда открыта для тех, кто заинтересован в равноправном сотрудничестве.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента будет посвящена экономике, однако затронет он и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее Путин заявил о крупнейшей структурной трансформации в мире.

 
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