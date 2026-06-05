Путин назвал число стран, участвующих в ПМЭФ

В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году принимают участие представители более 130 государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления.

«Я хочу всех поприветствовать, участников, гостей. Россия, Санкт-Петербург вновь принимают руководителей ведущих компаний, бизнесменов, экспертов», — сказал он.

Глава государства отметил, что Россия всегда открыта для тех, кто заинтересован в равноправном сотрудничестве.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента будет посвящена экономике, однако затронет он и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

До этого заместитель председателя правительства страны Александр Новак в ходе сессии «Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности» в рамках ПМЭФ-2026 заявил, что западные страны ведут против России полномасштабную экономическую войну. Однако, по его словам, даже в условиях ограничений экономика России за последние три года выросла на 10,3%.

Ранее Новак назвал основные драйверы роста российской экономики.