Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Путин назвал число стран, участвующих в ПМЭФ

Путин: представители более 130 стран принимают участие в ПМЭФ
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году принимают участие представители более 130 государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления.

«Я хочу всех поприветствовать, участников, гостей. Россия, Санкт-Петербург вновь принимают руководителей ведущих компаний, бизнесменов, экспертов», — сказал он.

Глава государства отметил, что Россия всегда открыта для тех, кто заинтересован в равноправном сотрудничестве.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента будет посвящена экономике, однако затронет он и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

До этого заместитель председателя правительства страны Александр Новак в ходе сессии «Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности» в рамках ПМЭФ-2026 заявил, что западные страны ведут против России полномасштабную экономическую войну. Однако, по его словам, даже в условиях ограничений экономика России за последние три года выросла на 10,3%.

Ранее Новак назвал основные драйверы роста российской экономики.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!