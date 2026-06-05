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Политика

Путин заявил о крупнейшей структурной трансформации в мире

Путин: мир сегодня переживает крупнейшую структурную трансформацию
Сергей Бобылев/РИА Новости

Сегодня мир переживает крупнейшую структурную трансформацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Причем такая трансформация — это не переход от одной фазы цикла к другой. Происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития», — сказал глава государства.

Путин добавил, что следствием этой трансформации стало провоцирование хаоса со стороны европейских элит, в который они пытаются втянуть все новые и новые страны. По словам российского лидера, такая политика, сопровождаемая агрессивной риторикой, недальновидна и ведет к дальнейшей утрате позиций Европы в мировой экономике.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента будет посвящена экономике, однако затронет он и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее глава МИД ФРГ обратился к Путину.

 
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